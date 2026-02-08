【モデルプレス＝2026/02/08】Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締めくくる企画となる展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」の福岡会場での展示が2月7日よりスタート。このたび、本展覧会の展示内容の一部が公開された。【写真】ミセス展覧会、福岡会場で公開された衣装◆Mrs. GREEN APPLE「Wonder Museum」福岡会場で開催1月、盛況のうちに東京会場での開催を終えた本展覧会は、Mrs. GREEN APPLEのすべて