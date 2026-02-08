美味しいコーヒーや紅茶を淹れるのに欠かせないケトル。心惹かれる素材やデザインのものを選べば、湯を沸かす時間さえも心地よいひとときに変わるはず。? 何杯飲んでも、淹れたての温かさをキープ重厚感のある鋳物のティーポット。『ストウブ』のほかの鋳物鍋と同じく熱伝導率に優れ、保温性も抜群。蓋が大きく開くため、注ぎ口の内部まで洗いやすい。1.15L \30,800（ストウブ/ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン TEL. 0120-75