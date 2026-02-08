【ワンダーフェスティバル2027［冬］】 開催期間：2027年2月13日・14日 開催場所：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂は、イベント「ワンダーフェスティバル2027［冬］」を2027年2月13日、14日の2日間開催することを発表した。 ワンダーフェスティバルは、2025年に40周年を迎えた世界最