6輪車へ改造されたV12エンジンのレンジ第1回ロイヤル・バーレーン・コンクールでは、メインのコンクール・デレガンスとは別に、より自由な参加枠も設けられ、数100台もの個性的なクルマが集った。ここでも、3部門で受賞車両が選ばれている。【画像】壮観なロイヤル・バーレーン・コンクールコブラにテスタロッサ、ミウラとLM002まで全183枚レストモッド＆モディファイド部門の優勝車は、絶妙なセンスでレストモッドされたピッ