60台以上の名車がゴルフコースに英国で名門コンクール・デレガンスを主催するスーロー・イベント社が、中東デビューを果たした。カーコレクターとして有名な、バーレーン王国の首相で皇太子、サルマン・ビン・ハマド・アル・ハリーファ氏の呼びかけで。【画像】壮観なロイヤル・バーレーン・コンクールコブラにテスタロッサ、ミウラとLM002まで全183枚経験豊かな主催者のもと、欧州のイベントのように綺羅びやかで荘厳な雰囲気