タレント中島史恵（57）が8日、都内で写真集「♯57〜感じる史恵ハート〜中島史恵写真集」（双葉社）発売記念イベントを行った。昨年9月に千葉県内で撮影。50代ながら抜群のプロポーションを維持しており「双葉社さんにご依頼をいただけて出させていただけることに感謝していますし、ファンのみなさんのおかげで出せるので。感謝しかないですね」と喜んだ。94年に4人組グループ「シェイプUPガールズ」としてデビューし、グラビアな