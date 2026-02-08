陣内智則が７日のＭＢＳ「痛快！明石家電視台」に出演。「なにをきくねん」のコーナーで怖い経験を聞かれると、かつて「エンタの神様」でブレーク後、初めての全国区の特番に出た時の事件を語った。「僕、ガッツ石松さんにシバかれたのが…特番で思いっきり」。ネタ以外でのテレビ出演も初めてだったといい、ひな壇で隣に座っているガッツ石松がボケていたため、陣内が軽く突っ込んで、リズムのいい掛け合いになっていたとい