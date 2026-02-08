【ミラノ＝船越翔】ＡＮＳＡ通信によると、ミラノ・コルティナ五輪が開催されているイタリアで７日、鉄道用ケーブルの切断など鉄道設備の破壊を狙ったとみられる事件が３件発生した。地元当局は開幕直後の混乱を狙った犯行の可能性があるとみて、捜査を進めている。報道によると、ミラノ南東約２００キロ・メートルにある北部ボローニャで７日、鉄道駅周辺に設置した通信ケーブルが爆破されているのが見つかった。別の線路沿い