JRAは8日、降雪の影響で開催中止となった京都競馬場の午後5時現在の馬場情報を発表した。芝、ダートとも良馬場となっている。午後3時に測定された芝のクッション値は11.0で、やや硬めのコンディション。含水率は同じく午後3時の測定で芝のゴール前が8.6％、4コーナーが7.8％、ダートはゴール前が1.9％、4コーナーが2.0％だった。前回7日午前7時の測定では芝のクッション値が9.6で標準、含水率は7日午前5時の測定で同13.2％