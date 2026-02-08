ILLITが、「NOT ME」のMVをサプライズ公開した。 （関連：【映像あり】ILLIT、日常を“パパラッチ風”に演出した「NOT ME」MV） 同楽曲は、2025年11月にリリースされた1stシングルアルバム『NOT CUTE ANYMORE』の収録曲。自身の無限の可能性について堂々と歌い、ILLITのハツラツとしたキャラクターを映し出したリズムが特徴的なポップソングだ。シックなボーカルで繰り返される〈That’s not my name〉と