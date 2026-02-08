◆ソフトバンク春季キャンプ（8日、宮崎）ソフトバンクの中村稔弥投手（29）が、新天地での開幕1軍入りを目指す。オフにロッテから現役ドラフトで移籍。春季キャンプではA組（1軍）に入り、8日もブルペンで力のこもった88球を投げ込んだ。新天地ではロングリリーフ役が有力となっている左腕。小久保裕紀監督も見守る中、球数も増えた。「長いイニングを投げると考えたら（球数を）投げておかないと。ブルペンの80、90球は試