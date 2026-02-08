今シーズン一番の強烈な寒波の影響で、東名高速や中央道、圏央道などで通行止めが発生しています。【映像】東名高速 中央道 圏央道の一部区間で通行止め日本道路交通情報センタ―によりますと、午後3時現在、雪の影響で東名高速は上りの清水ジャンクションから厚木インターチェンジの間、下りの厚木インターチェンジから沼津インターチェンジの間で通行止めとなっています。山本光悦実況「道路わきの植え込みには雪がかなり積