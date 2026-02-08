◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝(大会2日目/現地7日)オリンピックで中国選手と日本人コーチの心温まる一幕がありました。日本勢は木村葵来選手が金メダル、木俣椋真選手が銀メダルを獲得し、日本勢ワンツーの快挙を達成。3位には、中国の蘇翊鳴選手が輝きました。蘇翊鳴選手は日本選手へも温かい拍手を送り、表彰台では笑顔で言葉を交わしました。そんな蘇翊鳴選手には日本人コーチの