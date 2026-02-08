巨人の宮崎春季キャンプは第２クール最終日を迎えました。あまりの寒さから木の花ドームでの練習に変更。そんな環境下でも助っ人外国人選手たちは元気にメニューをこなしていました。本紙公式ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」では宮崎、沖縄での１か月に密着。日々の取材からグラウンド内外の情報をお届けします。＊＊＊＊＊＊いつも一緒に、まるで昔から大親友かのような２人がいる。新外国人のウィットリ