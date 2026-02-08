ＷＢＣ日本代表に選出されているソフトバンク・近藤健介外野手が８日、チームに合流して練習を行った。ウォーミングアップ、ノックまでは全体で行い、その後は同じく日本代表に選ばれている牧原大、ニカラグア代表で同大会を戦うジーター・ダウンズとランチ特打を実施。約６０スイングで、快音を連発した。昨季に続いてのＳ組で「自主トレもしっかりやってこれましたし、普段通り入れたかなと思う」と調整も順調な様子だった。