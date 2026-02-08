ＤｅＮＡ・山崎康晃投手が８日、ブルペンで投球動作の測定を行い、フォームをチェックした。後ろから、横から。９台のカメラと分析スタッフに囲まれて、山崎が一心不乱にボールを投げ込んだ。その場で映像を３Ｄに変換してソフトで分析。チェックしたのは踏み出す左足の位置だった。三塁側に左足を踏み出すインステップが右腕の特長だが、その方向を「靴の横幅の半分くらい」一塁側へ。最速１５０キロ超もブルペンでは出力を抑