◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節川崎５―３柏（８日・Ｕ等々力）川崎が柏を下し、３年連続の開幕戦勝利を飾った。ブラジル人ＦＷエリソンが前半２５分までにハットトリックを達成。３―２の後半２３分にはＤＦ松長根悠仁がＣＫから頭で合わせ、川崎での初得点を挙げた。４―３の後半アディショナルタイム４分には主将ＦＷ脇坂泰斗が右足で追加点を決め、両軍８得点が生まれた打ち合いの展開を制した。試合後、長