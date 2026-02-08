巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が８日、２軍キャンプで行われた実戦形式のライブＢＰで打撃をアピールした。富田を相手に３打数１安打。最後の打席で左前に安打性の打球を放ち「自分の今まで思い描いていた通りの球筋ではなく、予想よりもはるかにすごい球筋が来る。本当にいい経験させてもらってます」と振り返った。居残り特打では自ら打撃投手を務めた石井監督から左越えに一発を放って第２クー