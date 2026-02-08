【モデルプレス＝2026/02/08】韓国の7人組ガールズグループ・Billlieのつき（TSUKI）が2月7日、自身のInstagramを更新。美しい脚がのぞく大胆な衣装姿を投稿し、反響を呼んでいる。【写真】23歳K-POP日本人メンバー「破壊力すごい」美ボディ際立つ肌見せファッション◆つき、ガーターベルト姿で美脚際立つつきは、開催中の「ソウルファッションウィーク 2026 F／W」のコレクションショーを訪れた際のオフショットを投稿。ウェーブ