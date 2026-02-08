タイで総選挙の投票が行われています。与野党いずれも単独過半数を確保できない見通しで、連立協議が焦点となります。【映像】街の人「古い体制から脱却してほしい」藤富空リポート「投票開始時間の午前8時に。投票所には多くの有権者が早速訪れている」有権者（36歳）「タイがより良い方向へ進み、経済が改善することを望みます」有権者（25歳）「変化を望んでいます。今回の選挙でタイがより透明性のある国となり、古い体制か