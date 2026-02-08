雪の影響で空の便では欠航が相次いでいます。航空各社によりますと8日午後4時半までに日本航空は大阪伊丹や出雲・但馬などを発着する85便、全日空は福岡・伊丹・鳥取・米子・小松など発着の146便が欠航となりあわせて3万2000人あまりに影響する見込みです。全日空は9日朝も一部の便が欠航となる可能性があるとしています。