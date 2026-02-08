福岡市地下鉄は空港線の朝ラッシュ時間帯における混雑緩和を目的として、2026年3月16日(月)にダイヤ改正を実施します。「混雑緩和プロジェクト」の第3弾として行われるもので、平日朝の通勤・通学時間帯に姪浜〜福岡空港間で2往復の増便が図られます。利便性の向上により、朝の移動がよりスムーズになることが期待されます。平日朝のラッシュ時に2往復を増便7時台後半〜9時台前半の運行本数を拡大今回のダイヤ改正の目玉は、平日朝