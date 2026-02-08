2月8日、富山県西部体育センターで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第22節GAME2が開催。佐賀バルーナーズが富山グラウジーズを91－69で下し、アウェーで2連勝を飾った。 前日のGAME1を92－67で快勝した佐賀。連勝を狙うこの日はレイナルド・ガルシアが前半だけで19得点を挙げる活躍を見せ、50－44と佐賀が6点をリードして試合を折り返した。