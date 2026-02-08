京都サンガF.C.は8日、DF飯田陸斗(20)がスーペルノバ(ラトビア1部)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年12月31日までとしている。飯田は京都の下部組織出身で24年にトップチームへ昇格した。プロ1年目は夏に奈良クラブへ育成形期限付き移籍してJ3リーグ2試合に出場。ただ復帰した昨季を含めて京都での公式戦出場はルヴァンカップの1試合にとどまっていた。1月に海外クラブへの練習参加のためチームを離脱すること