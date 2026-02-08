[2.8 J1百年構想EAST第1節 川崎F 5-3 柏 U等々力]秋春シーズン移行に伴う特別大会・明治安田J1百年構想リーグは8日に開幕節3日目を行った。川崎フロンターレと柏レイソルの対戦は、川崎Fが5-3で勝利。前半にFWエリソンがハットトリックを達成するが、柏の猛攻から3失点を喫する。後半は完全に劣勢も、DF松長根悠仁とMF脇坂泰斗のゴールで奪ったリードを守り切った。川崎Fは期限付き移籍からの復帰を含め、新加入選手5人を起用