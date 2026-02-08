――――――――――――――――――― 2月 9日 (月) ―― ◆国内経済 ・12月毎月勤労統計 (8:30) ・12月国際収支 (8:50) ・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50) ・1月景気ウォッチャー調査 (14:00) ・日本経済新聞社が競争優位性に着目した新指数「日経モート株指数」の算出