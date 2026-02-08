次回のサンデーPUSHスポーツは2月15日（日）放送！MC・川島の「丸選手とバーベキューがしたい」 という思いが実現！去年11月に、巨人ロケレギュラー・ママタルトと4人でBBQした模様の続編をお伝え！スタジオには、今年、現役引退を発表した澤村拓一と、M-1王者たくろう、中川安奈が参戦！ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：澤村拓一/たくろう/中川安奈川島念願！巨人・丸選手とバーベキュー第二弾「丸選手とバーベキューがしたい」とい