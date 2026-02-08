東京、京都開催が雪で中止となった2月8日、JRAで唯一の開催となった小倉競馬では、発走時刻の変更こそあったが、予定されていた平地11レース（4R・障害未勝利は雪の影響で取りやめ）が行われ、1日の売り上げ（売得金）は166億2542万5300円。同競馬場の1日の売り上げレコードを更新した。これまでの1日の最高売り上げは、25年7月6日の160億235万1700円だった。