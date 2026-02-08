女優の宮崎美子（67）が8日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（隔週日曜正午）にゲスト出演。伝説のCM出演決定時の裏話を明かした。宮崎はデビューして46年目になると言い「いやびっくり」と感慨深げに話した。デビューのきっかけは「21歳の時でまだ学生なんだけれども、新聞の広告を見ていたの」と宮崎。すると「“篠山紀信があなたを撮ります”って」と「週刊朝日」の表紙のためにカメラマンの篠山紀信氏が撮影する女子