打撃練習するソフトバンク・近藤＝宮崎ソフトバンク打線のキーマンがはつらつと初練習に励んだ。2年連続の日本一に加え、WBC日本代表でも2連覇を狙う近藤が8日、宮崎キャンプに合流。昨年に続いて調整を一任されるS組に入ったが、代表合宿を前にチームメートと汗を流し「みんなでやれるのは楽しいし、士気も上がる」と再会を喜んだ。球界屈指の左打者はオフに打撃フォームの改造に取り組んだ。高めの速い球を捉えるために、打