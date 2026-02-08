全国学校・園庭ビオトープコンクール2025の発表大会に出席された秋篠宮さまと悠仁さま＝8日午後、東京・上野の東京国立博物館平成館（代表撮影）秋篠宮さまと長男悠仁さまは8日、東京・上野の東京国立博物館平成館を訪れ、全国学校・園庭ビオトープコンクール2025の発表大会に出席された。秋篠宮さまはあいさつで、多様な自然環境を守っていく必要性に触れ「ビオトープの取り組みが、今後も日本各地で普及・継続し、自然とともに