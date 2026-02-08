総務省が発表した速報値によりますと、今回の衆議院選挙で公示日翌日の1月28日から2月7日までに期日前投票を利用した有権者数は全有権者の26.1％にあたる2701万7098人で、2024年に実施された前回の衆院選と比べて606万1663人増加しました。