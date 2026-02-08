2026年2月8日に千葉・幕張で開催された世界最大級の立体物イベント「ワンダーフェスティバル 2026[冬]」ウルトラマンシリーズ60周年を記念した特別企画「ウルトラ怪獣ワンフェス」が実施されました。ウルトラシリーズに登場する光の戦士たちや怪獣たちの立体物がたくさん展示されているとのことで、見に行ってみました。2026[冬] 特別企画「ウルトラ怪獣ワンフェス」 | Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026