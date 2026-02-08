東京六大学リーグの法大に「スポーツに優れた者の特別推薦入学試験」で入学する横浜・奥村凌大内野手が８日、神奈川・川崎市内で取材に応じた。横浜では副将を務めて昨春のセンバツ制覇に貢献し、第３２回Ｕ―１８Ｗ杯に出場した高校日本代表にも選ばれた逸材。特に野球ファンをうならせたのは、昨夏の甲子園の準々決勝・県岐阜商戦だろう。４―４の同点で迎えた９回２死満塁で、詰まったゴロが奥村の守る二塁へ飛んできたが、