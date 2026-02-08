ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子パラレル大回転予選が8日に行われ、今大会で現役引退する42歳・竹内智香（広島ガス）が出場した。2002年ソルトレークシティー五輪で初めて夢舞台に立ち、今大会で7大会連続出場。冬季の日本女子最多のキャリアを誇る竹内が、現役最後の一日を迎えた。予選1回目は赤コースを滑り、48秒88をマーク。同コースを滑った選手の中で14位となった。赤と青の2コースを滑