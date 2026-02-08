昨季限りで広島を退団した宇草孔基外野手が、チェコ野球リーグ「エクストラリーガ」の「コトラーシュカ・プラハ」でプレーすることが８日、分かった。７日に正式契約を結んだ。本紙の取材に「本当に野球が好き。その初心に返って、グラウンドを思い切り駆け回りたい」と、新天地での活躍を誓った。球界関係者の紹介もあってチェコでの新たな挑戦が決まった。公用語のチェコ語はもちろん英語も話せない中、代理人なしで球団関係