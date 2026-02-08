ＤｅＮＡは８日の練習後、宜野湾地元の少年野球チームの選手を対象にした野球教室を行った。ノックでは選手がノッカーを務め、牧や三森がティー打撃でトスを上げるなど丁寧に指導。練習の最後には度会が打撃を実演。豪快なスイングから外野に鋭い当たりを飛ばして、子どもたちの歓声を浴びて笑顔を浮かべていた。