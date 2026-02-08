俳優のティモシー・シャラメ（30）は、アカデミー賞受賞への「クエスト」を勘違いされているように感じているという。「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」の演技でアカデミー主演男優賞にノミネートされているティモシーは、「君の名前で僕を呼んで」「名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN」に続き、オスカー像獲得3度目のチャンスとなるが、自分の利益のためだけにアカデミ&#