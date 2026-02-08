衆議院選挙は福岡県内でも投票が進んでいます。8日は福岡県内各地で雪が降り、最低気温が氷点下となる中、投票率は午後4時時点で19.96％と前回の衆院選を3.14ポイント下回っています。一方、期日前投票をした人は有権者のおよそ27％にあたる113万733人で、前回の衆院選をおよそ26万7000人上回っています。参院選を含め過去最多となりました。投票は一部の地域を除いて午後8時で締め切られ、即日開票されます。