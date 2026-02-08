衆議院選挙は8日投票が行われています。投票率は、おととし（2024年）の前回選を上回っています。真冬の選挙となった今回の衆議院選挙。御殿場市の投票所には雪が降る中、有権者が続々と訪れ一票を投じていました。午後4時現在の投票率は、きのう（7日）までの期日前投票を含め50.97％で、おととし行われた前回選を4.71ポイント上回っています。投票は、一部の投票所を除き午後8時に締め切られ即日開票されます。Daiichi-TVでは、