第50回日本大相撲トーナメントが8日、東京・両国国技館で行われ、幕内トーナメントは横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が決勝で阿炎（31＝錣山部屋）をすく投げで下し2年ぶり2度目の大会制覇を果たした。昨年10月の全日本力士選士権に次ぐトーナメント連覇。「トーナメントで優勝して大阪（場所）に向かいたいと思って臨んだ。前の優勝は大関だった。横綱としての優勝なのでうれしい。春場所でも1日1番しっかり集中してファンの皆様