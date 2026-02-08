アニメ『メイドインアビス』シリーズ続編で劇場シリーズ第1部となる『メイドインアビス 目覚める神秘』が、2026年秋に公開されることが決定した。アニメーション制作はアニメシリーズから引き続き『盾の勇者の成り上がり』『わたしの幸せな結婚』など人気作を多く手掛けるキネマシトラスが担当し、スタッフ情報とイントロダクションも公開された。【動画】いろいろとヤバい…公開された『メイドインアビス』新作映像同作は、原