西山朋佳女流名人将棋の第52期女流名人戦5番勝負の第3局は8日、千葉県野田市で指され、挑戦者で後手の西山朋佳女流二冠（30）が130手で福間香奈女流名人（33）を破り、対戦成績3勝0敗で3期ぶりにタイトルを奪還した。西山女流名人はこれで白玲、女流王将と合わせ女流三冠に復帰。通算タイトル獲得数を21期に伸ばした。福間前女流名人は3期連続、通算15期目の獲得を逃し、女流五冠に後退した。