読売テレビは15日、主催する芸歴10年目以下の関西若手漫才師を対象とした賞レース『ytv漫才新人賞』のROUND3を放送する（後3：00〜）。漫才のおもしろさを視聴者目線で紐解き言葉にする「言語化ゲスト」をラッパーの呂布カルマが務めることが決定した。【写真たくさん】フースーヤが王者！『 第14回ytv漫才新人賞決定戦』の模様今回は、cacao、生姜猫、三遊間、愛凛冴、オーパスツー、天才ピアニスト、天ロクの丘、タイムキー