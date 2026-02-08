犬が指示なしでオテをしてくる理由 1.要求したいことがある 要求したいことがあるとき、犬が指示なしでオテをしてくることがあります。 「オテをしたらおやつがもらえる」などの学習をしているからです。おやつがほしいとき、指示なしでオテをしてくることがあります。 何でもオテをすれば叶えてもらえるという経験と学習があるためです。指示なしでもオテをされたら飼い主にとっては可愛いですよね。 2.飼い主の気を惹きた