柏崎市で8日午後0時半頃、一般住宅などが燃える火事がありました。警察と消防によりますと、火事があったのは柏崎市西長鳥にある木造一部2階建ての家屋と敷地内にある納屋です。午後0時半過ぎ、住人から「火事です、煙がすごいです」などと消防に通報があったということです。火は約4時間後に消し止められました。住宅には、40代・50代の夫婦と10代の息子が住んでいるということですが、妻（50代）と息子（10代）は外出中で、屋外