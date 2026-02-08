ずずっとうどんを啜る姿もキマッているのは“東京鍋焼きうどん活動”を遂行しているという料理人・稲田俊輔さん。そのひと鍋の小宇宙に気づいて以来、黙々と独自の目線で考察を重ねているとか。その話、たっぷり聞かせてもらおうじゃないの！『エリックサウス』の中の人稲田俊輔（いなだ・しゅんすけ）料理人・飲食店プロデューサー。南インド料理店『エリックサウス』総料理長。飲料メーカーを経て、食のプロデュース会社に参加