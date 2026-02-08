現地２月７日に開催されたブンデスリーガ第21節で、今冬に塩貝健人が加入したヴォルフスブルクが強豪ドルトムントと対戦した。新天地デビュー戦となったマインツ戦（１−３）、続くケルン戦（０−１）とキレのあるパフォーマンスを披露した塩貝が初先発を果たしたヴォルフスブルクは、38分にCKから先制点を献上する。後半に入って52分にコンスタンティノス・クリアライキスのヘッド弾で同点に追いついたものの、87分に勝ち越