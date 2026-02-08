日本代表DFの冨安健洋がオランダの名門アヤックスに加入した。2025年７月にアーセナルを退団してからフリーの身だったが、新天地でのデビューも飾り、これでようやく“実戦機会を得られる環境”を手にした形だ（2026年６月までの短期契約）。冨安のカムバックは、日本代表にとっても朗報だろう。６月開催の北中米ワールドカップで森保ジャパンが優勝を目指すなら、冨安は“切り札的存在”だからだ。冨安がここから６月までに