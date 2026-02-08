岩国市の県道岩国大竹線、通称「関々バイパス」は路面凍結により、岩国市関戸から和木町関ケ浜の間で、8日午後4時すぎから通行止めとなっています。また、積雪のため、美祢市の国道435号の美祢市美東町綾木からの山口市方向の車線が、8日午後4時半前から通行止めとなっています。いずれもの現場でも複数台の車両が立ち往生しているということです。